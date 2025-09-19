На устройство «социалки» городов и районов Башкирии потратят более 1 млрд рублей

— В 2025 году на конкурс программы поддержки местных инициатив подали 1003 заявки, 976 из них допустили к отбору, а победителями стали 734 проекта, — сообщили в пресс-службе главы Башкирии.
Программа поддержки местных инициатив решает социальные вопросы городов и районов.
— В фокусе внимания жителей — местная инфраструктура, — рассказала Светлана Малинская. — За последние пять лет реализовано более 3200 проектов, общая стоимость их составила более 3,5 млрд рублей, а объем субсидий из бюджета республики превысил 2,4 млрд рублей.
Г-жа Малинская напомнила, что в 2024 году на местные проекты из казны Башкирии выделили 600 млн рублей. Финансирование получил 661 проект.
В этом году в программе приняли участие все 54 района и девять городов республики. В Архангельском, Зилаирском, Ишимбайском, Караидельском, Кигинском, Куюргазинском, Мелеузовском, Миякинском и Чишминском районах победу одержали все заявленные конкурсные проекты.
В этом году по решению главы региона Радия Хабирова субсидии из бюджета Башкирии на софинансирование проектов увеличили с 600 до 700 миллионов рублей. Всего на финансирование проектов-победителей планируют направить более одного миллиарда рублей. Средняя стоимость одного проекта составляет 1,5 миллиона.
— Эту работу нужно продолжать и очень важно следить за справедливым рассмотрением заявок, — отметил Радий Фаритович.