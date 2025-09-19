На устройство «социалки» городов и районов Башкирии потратят более 1 млрд рублей

В этом году по решению главы региона Радия Хабирова субсидии из бюджета Башкирии на софинансирование проектов увеличили с 600 до 700 миллионов рублей. Всего на финансирование проектов-победителей планируют направить более одного миллиарда рублей. Средняя стоимость одного проекта составляет 1,5 миллиона.