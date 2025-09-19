Посол России Барбин: Дания превращает остров Борнхольм в плацдарм против России

Барбин также напомнил о совместных учениях США и Дании, которые проходили в сентябре 2023 года и мае 2024-го. Во время этих учений на территории Дании отрабатывалась доставка контейнерных пусковых установок мобильного ракетного комплекса Typhon. Барбин подчеркнул, что Дания предоставила свою территорию для таких «провокационных военных мероприятий» в период действия российского моратория на развертывание ракет средней дальности в Европе, чего не сделала ни одна другая европейская страна, передает «Известия».