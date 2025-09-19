Посол России Барбин: Дания превращает остров Борнхольм в плацдарм против России

Россия обвинила Данию в использовании острова Борнхольм в Балтийском море для создания угроз безопасности, в том числе Калининградской области. Об этом сообщил посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин.
По словам российского дипломата, остров, который ранее считался «островом мира», теперь используется Данией для военных приготовлений, направленных против России. Барбин отметил, что Дания планирует разместить на Борнхольме подразделения своих вооруженных сил численностью до полка, а также мобильный наземный противокорабельный комплекс. Российский посол подчеркнул, что милитаризация острова осуществляется под «выдуманным предлогом» о возможном нападении со стороны России.
Барбин также напомнил о совместных учениях США и Дании, которые проходили в сентябре 2023 года и мае 2024-го. Во время этих учений на территории Дании отрабатывалась доставка контейнерных пусковых установок мобильного ракетного комплекса Typhon. Барбин подчеркнул, что Дания предоставила свою территорию для таких «провокационных военных мероприятий» в период действия российского моратория на развертывание ракет средней дальности в Европе, чего не сделала ни одна другая европейская страна, передает «Известия».
Помимо этого, стало известно, что в Европе проходят учения Grand Eagle 2025, в рамках которых отрабатывается продвижение армии через Литву. 65‑километровый коридор считается наиболее уязвимым участком и основным путем к Калининградской области.