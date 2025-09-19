Марочко: оставшиеся в Серебрянском лесу боевики ВСУ сдаются в плен

В освобожденном российскими военными Серебрянском лесничестве на территории ЛНР еще остались боевики ВСУ, но их очень мало, большая их часть сдалась в плен, сообщил aif.ru военный эксперт Андрей Марочко.
Напомним, ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что российские военные полностью выбили ВСУ из Серебрянского лесничества на территории ЛНР.
«Случаи сдачи в плен еще есть, но они крайне редки. В основном все, кто пожелал сдаться, уже это сделали. Сейчас идет зачистка. К тому же, сейчас власти Украины принимают максимум усилий для того, чтобы их граждане не переходили на сторону РФ и не сдавались. Но живых украинских боевиков на территории лесничества крайне мало. Если они обнаруживаются и пытаются сопротивляться, то их ликвидируют», — отметил Марочко.
По словам военного эксперта, за все время спецоперации на территории Серебрянского лесничества накопилось более тысячи тел боевиков ВСУ, которые никто не эвакуирует.
Ранее Гагин сообщил, что бойцы ВСУ кричат «русские не сдаются» при отказе идти в плен.