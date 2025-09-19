Эксперты рассказали, как не потеряться в лесу

«Чтобы вас точно не пришлось долго искать в лесу, важно максимально серьезно отнестись к сборам — даже если вы отлично знаете именно эти места и никогда там не терялись… Захватите компас. Научиться пользоваться им можно буквально за пять минут. Если что-то пойдет не так, он поможет вам выйти из леса. Возьмите с собой спички и зажигалку, чтобы суметь развести костер в экстренной ситуации», — рассказали в компаниях.