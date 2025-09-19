Россиян призвали включать в рацион сладкие и горькие продукты осенью

Осенью особенно важно поддерживать организм правильным питанием. В это время года иммунитет может ослабевать, а настроение падать, поэтому россиянам посоветовали включать в рацион продукты, которые поднимают тонус и дарят энергию. Врач-диетолог Людмила Денисенко рассказала KP.RU, на какие продукты следует обратить внимание в это время года.
— Больше всего полезны для организма продукты со сладким вкусом. Конечно, мне, как диетологу, странно было бы советовать сладкое на каждый день, но, согласно китайскому учению, чем больше сладкого включается в меню в это время, тем лучше для здоровья. И для настроения, — подчеркнула врач.
Сладкие продукты не ограничиваются только сахаром. В рационе полезны свежие фрукты, мед, говядина, а иногда можно позволить себе натуральные десерты. Эти продукты помогают поддерживать позитивное настроение и дарят организму необходимые вещества.
— Иногда можно позволить себе «нежные» кондитерские изделия — зефир, мармелад, пастила, мороженое и сладкие каши. Все это вполне натурально и очень даже полезно для настроения, — отметила медик.
Кроме сладкого вкуса, осенью стоит добавлять и горькие продукты. К ним относятся баранина, пшено, сухофрукты и некоторые овощи. По словам эксперта, сочетание сладкого и горького в рационе помогает организму справляться с межсезоньем и сохранять здоровье.