Telegraph: Трамп намерен пригласить короля Карла III в США

Хозяин Белого дома Дональд Трамп посетил Британию. В настоящий момент президент США вернулся в Вашингтон. Он намерен пригласить британского короля Карла III в США с ответным визитом. Об этом пишет The Telegraph, ссылаясь на представителя Белого дома.
Пока визит Карла III в Соединенные Штаты не запланирован. Однако его могут организовать на 250-летие независимости США. Торжества в честь круглой даты пройдут в 2026 году. По словам собеседника газеты, Белый дом планирует отвести Британии ведущую роль в праздновании.
Журналисты узнали о намерении Дональда Трампа, когда тот совершал перелет из Лондона в Вашингтон. Президент США летел бортом Air Force One, сказано в статье.
Дональд Трамп и Карл III в ходе встречи обменялись подарками. Американский лидер преподнес монарху реплику меча Дуайта Эйзенхауэра в знак «исторического партнерства».
