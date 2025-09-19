Ричмонд
Telegraph: Трамп намерен пригласить короля Карла III в США

Трамп намерен подготовить ответный визит Карла III после его поездки в Лондон.

Источник: Комсомольская правда

Хозяин Белого дома Дональд Трамп посетил Британию. В настоящий момент президент США вернулся в Вашингтон. Он намерен пригласить британского короля Карла III в США с ответным визитом. Об этом пишет The Telegraph, ссылаясь на представителя Белого дома.

Пока визит Карла III в Соединенные Штаты не запланирован. Однако его могут организовать на 250-летие независимости США. Торжества в честь круглой даты пройдут в 2026 году. По словам собеседника газеты, Белый дом планирует отвести Британии ведущую роль в праздновании.

Журналисты узнали о намерении Дональда Трампа, когда тот совершал перелет из Лондона в Вашингтон. Президент США летел бортом Air Force One, сказано в статье.

Дональд Трамп и Карл III в ходе встречи обменялись подарками. Американский лидер преподнес монарху реплику меча Дуайта Эйзенхауэра в знак «исторического партнерства».

