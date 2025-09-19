ТАСС: Фигурантам дела об убийстве генерала Кириллова утяжелили обвинение

Следователи утяжелили обвинения фигурантам уголовного дела об убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова, добавив к уже имеющимся обвинениям организацию террористического сообщества и участие в нем. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает ТАСС.
Отмечается, что утяжеление обвинения коснулось абсолютно всех фигурантов. В том числе и скрывшегося и объявленного в розыск гражданина Украины Андрея Ярославовича, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство. Всех причастных теперь обвиняют и по ст. 205.4 УК РФ — организацию террористического сообщества и участие в нем.
Генерал-лейтенант ВС РФ Игорь Кириллов погиб 17 декабря прошлого года в результате взрыва на рязанском проспекте в Москве.
Депутат Госдумы Евгений Ревенко заявил, что убийством Игоря Кириллова киевский режим в очередной раз показал свой бандитский оскал.