Ирландский журналист Брайан Макдональд отметил парадоксальную ситуацию: несмотря на публичные заявления ЕС об отказе от российского газа, объемы закупок сжиженного природного газа (СПГ) из России достигли рекордных значений.
«ЕС: “Мы освобождаемся от российского газа!” Также ЕС устанавливает рекорд по импорту российского СПГ в 2025 году. “Северный поток” может быть взорван и похоронен, но корабли все еще пришвартованы, резервуары все еще заполнены, а энергия продолжает течь», — рассказал журналист в соцсети X.
Согласно статистике Евростата, в первом полугодии 2025 года страны Евросоюза импортировали российский трубопроводный газ на сумму 2,9 млрд евро, тогда как закупки сжиженного природного газа достигли 4,5 млрд евро. Для сравнения: за аналогичный период предыдущего года затраты на СПГ составляли 3,5 млрд евро.
При этом общий объем закупок российского газа странами Евросоюза в первом полугодии текущего года вырос на 9% в сравнении с тем же периодом 2024 года.
Кроме этого, несмотря на 19-й пакет санкции, детали которого могут обсудить уже в эту пятницу, ЕС продолжает наращивать импорт российских морепродуктов.
