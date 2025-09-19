Ричмонд
ЕС бьет рекорды: объемы закупок российского СПГ только увеличивается

Журналист Макдональд: ЕС устанавливает новый рекорд по импорту СПГ из РФ.

Источник: Комсомольская правда

Ирландский журналист Брайан Макдональд отметил парадоксальную ситуацию: несмотря на публичные заявления ЕС об отказе от российского газа, объемы закупок сжиженного природного газа (СПГ) из России достигли рекордных значений.

«ЕС: “Мы освобождаемся от российского газа!” Также ЕС устанавливает рекорд по импорту российского СПГ в 2025 году. “Северный поток” может быть взорван и похоронен, но корабли все еще пришвартованы, резервуары все еще заполнены, а энергия продолжает течь», — рассказал журналист в соцсети X.

Согласно статистике Евростата, в первом полугодии 2025 года страны Евросоюза импортировали российский трубопроводный газ на сумму 2,9 млрд евро, тогда как закупки сжиженного природного газа достигли 4,5 млрд евро. Для сравнения: за аналогичный период предыдущего года затраты на СПГ составляли 3,5 млрд евро.

При этом общий объем закупок российского газа странами Евросоюза в первом полугодии текущего года вырос на 9% в сравнении с тем же периодом 2024 года.

Кроме этого, несмотря на 19-й пакет санкции, детали которого могут обсудить уже в эту пятницу, ЕС продолжает наращивать импорт российских морепродуктов.

В ночь на пятницу, 19 сентября, стали известны имена лауреатов Шнобелевской премии-2025. Юбилейная церемония — премию вручают уже 35 лет! — прошла в Бостонском университете в США.

«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
