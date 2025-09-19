Ричмонд
The Telegraph: Трамп планирует пригласить Карла III в США

Трамп находился в Британии с визитом, он был принят Карлом III.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, посетивший Британию, намерен пригласить британского короля Карла III совершить ответный визит, сообщает The Telegraph.

Издание из Британии ссылается на информацию, полученную от высокопоставленного представителя администрации США. При этом источник отметил, что в настоящее время «рано планировать королевский визит».

Он уточнил, что Трамп якобы хочет предоставить британской стороне «главную роль» в праздновании 250-летия независимости Соединённых Штатов в следующем году.

Напомним, Трамп с 16 сентября находился в Британии с визитом, в среду он был принят Карлом III.

Ранее сообщалось, что Трамп в ходе встречи с королевской четой в Британии жёстко унизил принца Гарри перед Карлом III, он специально игнорировал Гарри и восхвалял принца Уильяма.

