Марочко: освобождение Серебрянского леса прекратит обстрелы ЛНР с запада

Освобождение военными ВС РФ Серебрянского лесничества на территории ЛНР остановит атаки ВСУ в том районе на мирных жителей, сообщил aif.ru военный эксперт Андрей Марочко.
Напомним, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что российские военные полностью выбили ВСУ из Серебрянского лесничества на территории ЛНР.
«Переоценить важность освобождения Серебрянского лесничества для Луганской Народной Республики весьма сложно, поскольку это западные рубежи нашей республики, с которых постоянно ведутся атаки в отношении наших мирных граждан. Это не только Кременской район, но и Лисичанск, Рубежное, а также другие населенные пункты, которые находятся как раз в непосредственной близости от Серебрянского лесничества», — отметил Марочко.
Военный эксперт уточнил, что территория Серебрянского лесничества почти полностью зачищена от неприятеля. Многие боевики ВСУ сдались в плен.
Ранее стало известно, что ВСУ на ряде направлений дважды в неделю просят о коридоре для сдачи в плен.