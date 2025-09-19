Ушла из дома и исчезла: 29-летнюю девушку не могут отыскать уже почти неделю

Уже почти неделю идут поиски пропавшей 29-летней Гульназ Гибадатовой (Хабибуллиной) из Башкирии. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».
Как сообщают волонтеры, местонахождение девушки неизвестно с 13 сентября, она ушла из дома в селе Халилово в Абзелиловском районе и все еще не вернулась. Приметы пропавшей: ее рост — 175 сантиметров, у нее худощавое телосложение, темные волосы и зеленые глаза. В день исчезновения был одета в белую клетчатую куртку, фиолетовые спортивные штаны и зимние кроссовки.
Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.
