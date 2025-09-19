Ушла из дома и исчезла: 29-летнюю девушку не могут отыскать уже почти неделю

Как сообщают волонтеры, местонахождение девушки неизвестно с 13 сентября, она ушла из дома в селе Халилово в Абзелиловском районе и все еще не вернулась. Приметы пропавшей: ее рост — 175 сантиметров, у нее худощавое телосложение, темные волосы и зеленые глаза. В день исчезновения был одета в белую клетчатую куртку, фиолетовые спортивные штаны и зимние кроссовки.