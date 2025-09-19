Возвращение в зоопарк: Генетик объяснил, почему воскрешение птицы Додо — пустая трата миллионов

Для этого необходима точная инструкция по сборке этого организма — то есть полный геномный последовательность ДНК. У маврикийского дронта известно 80 хромосом, для сравнения: у человека их 46. Ближайший родственник, который сможет выносить яйцо Додо, — это привычный житель наших городов — голубь.
Александр Карасев.
Специалист в области клинической, лабораторной диагностики и организации здравоохранения, член Европейского общества генетики.
Карасев напомнил, что последний раз птицу Додо видели в 1662 году на острове Маврикий. Этот вид был эндемиком и не прижился больше нигде. Учёный отметил, что даже если удастся воспроизвести фрагменты ДНК и подсадить их в яйцо голубя, это будет не точный Додо, а лишь приближённый к нему вариант.
«Технически воскресить эту птицу крайне сложно. Возможно, по отдельным фрагментам удастся воссоздать основные признаки, но это не будет точной копией Додо», — уточнил генетик.
По его словам, главный вопрос даже не в технологии, а в том, зачем это делать. Человек лишь частично виновен в исчезновении птицы — ключевым фактором стали законы эволюции, и если Додо вернуть к жизни, то придётся создавать для него идеальные условия обитания.
«Мы получим ещё один вид, который потребует значительных ресурсов, финансирования и труда научных коллективов. Зачем? Чтобы люди могли посмотреть на неё в зоопарке? Поддержание этого вида будет ещё более затратным, чем сам процесс его воскрешения», — подчеркнул Карасев.
Учёный считает, что такие проекты больше направлены на привлечение инвестиций, чем на науку. Он уверен, что логичнее направить усилия на исследование фундаментальных законов эволюции и причин, по которым природа избавляется от некоторых видов.
«Компания привлекает средства на этот проект, однако, возможно, лучше направить усилия на что-то более полезное. Например, на изучение фундаментальных причин, по которым эволюция очистила Землю от определённых видов, зачастую без участия человека», — резюмировал специалист.
Ранее Life.ru рассказывал о нашумевшем проекте по возрождению лютоволков, словно сошедших со страниц «Игры престолов». Тогда специалисты объяснили, что речь шла вовсе не о возвращении зверей в природу, а о демонстрации возможностей генетических технологий. По мнению учёных, такие эксперименты нужны прежде всего ради науки.