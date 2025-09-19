Прикамец получил значительный срок за преступления в отношении несовершеннолетних

Суд вынес приговор 35-летнему жителю Красновишерского муниципального района Пермского края. Мужчина признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении двух и более несовершеннолетних с использованием беспомощного состояния потерпевших, развратных действиях без применения насилия в отношении двух и более лиц, использовании несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов и незаконном распространении порнографических материалов в интернете, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.
Следствие и суд установили, что в период с 2022 по 2024 год фигурант знакомился соцсети с несовершеннолетними девочками. В переписке он понуждал их к совершению иных действий сексуального характера, просил присылать ему свои фотографии интимного содержания. В ответ злоумышленник слал несовершеннолетним интимные фотографии и порнографические материалы.
Противоправную деятельность прикамца пресекли следователи СК России во взаимодействии с оперативниками УБК ГУ МВД по Пермскому краю.
Мужчина не признал свою вину, но полученные следствием неопровержимые доказательства позволили предъявить злоумышленнику обвинение в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.
Суд приговорил прикамца к 17 годам в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.