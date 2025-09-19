Прикамец получил значительный срок за преступления в отношении несовершеннолетних

Суд вынес приговор 35-летнему жителю Красновишерского муниципального района Пермского края. Мужчина признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении двух и более несовершеннолетних с использованием беспомощного состояния потерпевших, развратных действиях без применения насилия в отношении двух и более лиц, использовании несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов и незаконном распространении порнографических материалов в интернете, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.