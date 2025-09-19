Россиянам рассказали, каких специалистов не сможет заменить ИИ

Искусственный интеллект способен быстро решать задачи и находить ответы на любые вопросы. Однако в некоторых специальностях требуется больше, чем уметь обрабатывать информацию. ИИ не сможет заменить учителей, врачей и спасателей. Об этом рассказал эксперт в области управления организациями Максим Недякин, пишет «Лента.ру».
При этом он признал, что ряд профессионалов действительно могут и уступить место искусственному интеллекту. В их числе специалисты, работающие по регламенту. Эксперт привел в пример сотрудников банков, колл-центров и служб поддержки. Однако пожарных, воспитателей, шеф-поваров и многих других профессионалов ИИ не заменит, утвердил он.
«Незаменимы бригады скорой помощи. Навигация и логистика уже уходят к алгоритмам. Но кто сможет оценить ситуацию “на месте”, расставить приоритеты и поддержать родственников в момент кризиса? Это работа человека», — пояснил Максим Недякин.
При этом ИИ продолжают активно развивать. Например, в Британии внедрили искусственный интеллект в работу правоохранительных органов.