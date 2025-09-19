Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам рассказали, каких специалистов не сможет заменить ИИ

«Лента.ру»: ИИ не сможет заменить учителей и спасателей.

Источник: Комсомольская правда

Искусственный интеллект способен быстро решать задачи и находить ответы на любые вопросы. Однако в некоторых специальностях требуется больше, чем уметь обрабатывать информацию. ИИ не сможет заменить учителей, врачей и спасателей. Об этом рассказал эксперт в области управления организациями Максим Недякин, пишет «Лента.ру».

При этом он признал, что ряд профессионалов действительно могут и уступить место искусственному интеллекту. В их числе специалисты, работающие по регламенту. Эксперт привел в пример сотрудников банков, колл-центров и служб поддержки. Однако пожарных, воспитателей, шеф-поваров и многих других профессионалов ИИ не заменит, утвердил он.

«Незаменимы бригады скорой помощи. Навигация и логистика уже уходят к алгоритмам. Но кто сможет оценить ситуацию “на месте”, расставить приоритеты и поддержать родственников в момент кризиса? Это работа человека», — пояснил Максим Недякин.

При этом ИИ продолжают активно развивать. Например, в Британии внедрили искусственный интеллект в работу правоохранительных органов.