Россиянам рассказали, каких специалистов не сможет заменить ИИ

При этом он признал, что ряд профессионалов действительно могут и уступить место искусственному интеллекту. В их числе специалисты, работающие по регламенту. Эксперт привел в пример сотрудников банков, колл-центров и служб поддержки. Однако пожарных, воспитателей, шеф-поваров и многих других профессионалов ИИ не заменит, утвердил он.