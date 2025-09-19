Дождь со снегом и заморозки ожидаются в пятницу в отдельных регионах Казахстана

«Большая часть территории РК по-прежнему будет находиться под влиянием Южного циклона, с чем ожидаются дожди с грозами, на северо-востоке прогнозируются сильные дожди, на северо-востоке, в центре страны возможно выпадение града, шквал. Лишь на западе, северо-запад, юге страны под влиянием отрога северо-западного антициклона ожидается погода без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра, на севере, востоке, юго-востоке, в центре, в ночные и утренние часы — туманы», — говорится в сообщении.
Ночью на севере, востоке Костанайской области на поверхности почвы ожидаются заморозки −2.
«В области Жетісу, на севере Западно-Казахстанской, на севере Актюбинской, на юге Мангистауской, Костанайской областей ожидается высокая пожарная опасность. В Туркестанской, Кызылординской, Атырауской областях, на западе, севере, в центре Жамбылской, на северо-западе, юго-востоке Мангыстауской, на западе, юге, востоке Западно-Казахстанской, на юге Карагандинской области, области Ұлытау, на западе, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере, востоке Алматинской области, области Жетісу ожидается чрезвычайная пожарная опасность», — сказано в сообщении.
В Астане переменная облачность, временами дождь. Ветер северных направлений 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8+10, днем +17+19.
В Алматы переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-западный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9+11, днем +18+20.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9+11, днем +23+25.
В Акмолинской области на севере и востоке дождь. Днем +15+20, ночью +2+7.
В области Улытау на востоке и юге дождь. Днем +9+14, ночью +4+9.
В Карагандинской области на севере, востоке и юге гроза. Днем +9+14, ночью +4+9.
В Западно-Казахстанской области без осадков. Днем +22+27, ночью +7+12.
В Атырауской области тоже без осадков. Днем +22+27, ночью +10+15.
В Мангистауской области днем на западе и в центре гроза. Днем +23+28, ночью +12+17.
В Актюбинской области осадков не ожидается. Днем +19+24, ночью +7+12.
В Костанайской области без осадков. Днем +17+22, ночью +2+7.
В Северо-Казахстанской области тоже без осадков. Днем +15+20, ночью +5+10.
В Павлодарской области гроза. Днем +15+20, ночью +7+12.
В области Абай на западе, севере и в центре гроза. Днем +18+23, ночью +5+10.
В Восточно-Казахстанской области на севере, востоке и юге гроза. Днем +18+23, ночью +6+11.
В Кызылординской области без осадков. Днем +20+25, ночью +7+12.
В Туркестанской области тоже без осадков. Днем +20+25, ночью +9+14.
В Жамбылской области на северо-востоке в горах гроза. Днем +18+23, ночью +8+13.
В Алматинской области на севере и юге дождь, в горах дождь со снегом. Днем +16+21, ночью +8+13.
В области Жетысу на севере, востоке и в центре в горах ожидается дождь. Днем +17+22, ночью +8+13.
«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности», — предупредили синоптики.