Дождь со снегом и заморозки ожидаются в пятницу в отдельных регионах Казахстана

«Большая часть территории РК по-прежнему будет находиться под влиянием Южного циклона, с чем ожидаются дожди с грозами, на северо-востоке прогнозируются сильные дожди, на северо-востоке, в центре страны возможно выпадение града, шквал. Лишь на западе, северо-запад, юге страны под влиянием отрога северо-западного антициклона ожидается погода без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра, на севере, востоке, юго-востоке, в центре, в ночные и утренние часы — туманы», — говорится в сообщении.