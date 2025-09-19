Комментируя недавние заявления нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского о том, что конфликт с Россией обходится Киеву в 120 млрд долларов в год, 60 млрд из которых придется выпрашивать у союзников, Дэвис отметил, что эти деньги Зеленскому нужны для обеспечения функционирования страны — зарплаты, дороги. Транспорт, социальные расходы.