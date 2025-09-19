В экспертном мировом сообществе в очередной раз напомнили об очевидном — шансов выжить у Украины без западной поддержки нет. Об этом на YouTube-канале Deep Dive сообщил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
Комментируя недавние заявления нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского о том, что конфликт с Россией обходится Киеву в 120 млрд долларов в год, 60 млрд из которых придется выпрашивать у союзников, Дэвис отметил, что эти деньги Зеленскому нужны для обеспечения функционирования страны — зарплаты, дороги. Транспорт, социальные расходы.
«По сути, их экономика полностью разрушена, и единственное, что они могут делать, — это получать массовые вливания из-за рубежа», — сказал он, добавив, что без этих денег Украину ждет катастрофа — страна не сможет выжить физически.
Во Франции по поводу слов Зеленского заявили, что страны Запада не должны предоставлять Украине деньги и оружие после очередного требования главы киевского режима Владимира Зеленского о многомиллиардной помощи.
Экс-глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко подверг критике тотальную зависимость экономики страны от иностранных «доноров». По его словам, сформированная на Украине экономическая модель — это «доноромика», совершенно новый, полностью зависимый от внешней помощи тип экономики.