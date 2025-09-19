Иеромонах Феодорит объяснил популярность святого Луки Крымского на СВО

«Святитель Лука — в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, замечательный хирург, который много лет провел в сталинских лагерях. Он был епископом и последние годы — архиепископом, главой Крымской епархии. Исцелил многих людей, даже в самом конце жизни, когда ослеп и не мог оперировать. Тогда он излечивал уже только силой Божией», — отметил священнослужитель.