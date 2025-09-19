Ричмонд
Иеромонах Феодорит объяснил популярность святого Луки Крымского на СВО

Путин посмертно наградил медалью Луки Крымского троих сотрудников скорой, погибших в ДТП.

Источник: Аргументы и факты

Хирург Валентин Войно-Ясенецкий, ставший святым Лукой Крымским, лечил пациентов даже после того, как потерял зрение, сообщил в беседе с aif.ru иеромонах Феодорит (Сеньчуков).

Напомним, российский президент Владимир Путин посмертно наградил медалью Луки Крымского троих сотрудников скорой помощи из Ярославской области, которые погибли в ДТП. Речь идет о фельдшерах Наталии Пановой и Светлане Глуховой, а также водителе Сергее Сивкове.

Трагедия произошла 30 августа — машина скорой помощи столкнулась с бензовозом. Огонь распространился на близлежащие частные дома.

Лука Крымский считается покровителем медиков, проявляющих самоотверженность при лечении пациентов в экстремальных условиях. Медалями Луки Крымского не раз награждали врачей, которые трудятся в непосредственной близости от зоны СВО.

Кроме того, считается, что именно Лука Крымский явился к раненому на СВО якуту и спас его. Примечательно, что мужчина после этого случая принял крещение и стал православным.

«Святитель Лука — в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, замечательный хирург, который много лет провел в сталинских лагерях. Он был епископом и последние годы — архиепископом, главой Крымской епархии. Исцелил многих людей, даже в самом конце жизни, когда ослеп и не мог оперировать. Тогда он излечивал уже только силой Божией», — отметил священнослужитель.

Известно, что Валентин Войно-Ясенецкий родился в 1877 году. После окончания медицинского факультета он в составе Киевского медгоспиталя Красного Креста отправился на Русско-Японскую войну, где проводил крупные операции на костях, суставах и черепе.

В 1923 году он принял монашеский постриг с именем Лука. Умер и захоронен в Симферополе в 1961 году.

Ранее реаниматолог Сеньчуков объяснил, почему стал священником.