В Омске временно отменят один из трамвайных маршрутов

В Омске с 20 часов пятницы, 19 сентября 2025 года, будет временно прекращено движение трамваев по маршруту № 9 «Ул. Котельникова — 3-й Разъезд». Трамвай не будет курсировать до 5:30 утра субботы, 20 сентября.
Как сообщил в своем телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест, маршрут не будет курсировать из-за работ по капитальному ремонту путей на разворотном кольце на конечной остановке «3-й Разъезд».
"В прошлом году этот участок подвергся затоплению, из-за чего нам даже пришлось временно закрыть действующий трамвайный маршрут.
Работы, проводимые филиалом «Служба пути» в текущем году, позволили значительно улучшить ситуацию и избежать подъема грунтовых вод выше профиля рельсов", — отметил Сергей Шелест.
Однако комплекс работ продолжается — на участке меняют рельсы и шпалы, производят отсыпку грунтом и щебнем.