В Омске временно отменят один из трамвайных маршрутов

В Омске с 20 часов пятницы, 19 сентября 2025 года, будет временно прекращено движение трамваев по маршруту № 9 «Ул. Котельникова — 3-й Разъезд». Трамвай не будет курсировать до 5:30 утра субботы, 20 сентября.