В Уфе зафиксировали девятикратное превышение сероводорода в воздухе. Замеры воздуха в Черниковке выявили превышение ПДК сероводорода в течение всего дня.
Пункт наблюдения Башгидрометцентра на улице Ульяновых утром 17 сентября выявил превышение ПДК сероводорода в 9,1 раза, вечером — в 1,6 раз.
«Дополнительно в 16:00 было зафиксировано превышение ПДК этилбензола в 1,2 раза. Мониторинговая станция трижды за сутки фиксировала опасные концентрации вредных веществ», — сообщили в ведомстве.
Специалисты оценили уровень загрязнения атмосферного воздуха в микрорайоне как высокий. Данные переданы в соответствующие ведомства для принятия мер по выявлению источников загрязнения.