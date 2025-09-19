Ричмонд
В Уфе зафиксировали девятикратное превышение сероводорода в воздухе

Замеры воздуха в Черниковке выявили превышение ПДК сероводорода в течение всего дня.

Источник: Сиб.фм

В Уфе зафиксировали девятикратное превышение сероводорода в воздухе. Замеры воздуха в Черниковке выявили превышение ПДК сероводорода в течение всего дня.

Пункт наблюдения Башгидрометцентра на улице Ульяновых утром 17 сентября выявил превышение ПДК сероводорода в 9,1 раза, вечером — в 1,6 раз.

«Дополнительно в 16:00 было зафиксировано превышение ПДК этилбензола в 1,2 раза. Мониторинговая станция трижды за сутки фиксировала опасные концентрации вредных веществ», — сообщили в ведомстве.

Специалисты оценили уровень загрязнения атмосферного воздуха в микрорайоне как высокий. Данные переданы в соответствующие ведомства для принятия мер по выявлению источников загрязнения.