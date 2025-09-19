Российские атомные подлодки Тихоокеанского флота выполнили стрельбу крылатыми ракетами

Российские многоцелевые атомные подлодки «Красноярск» и Омск«Тихоокеанского флота выполнили стрельбу крылатыми ракетами “Оникс” и “Гранит”. Об этом сообщил телеграм-канал “Тихоокеанский флот”.
Стрельба ракетами велась из акватории Охотского моря по мишенной позиции, находившейся на расстоянии более 250 километров. По данным объективного контроля, все ракеты поразили мишень прямыми попаданиями.
В сообщении отмечается, что боевые упражнения велись в рамках учения с Объединенным командованием войск и сил на северо-востоке России по охране и обороне морских коммуникаций северной части Тихого океана и побережья Камчатки и Чукотки, а также островной зоны.
«Учение проводится в соответствии с планом подготовки Военно-Морского Флота и являлось итоговым мероприятием боевой подготовки в летнем периоде обучения», — говорится в сообщении.
К учениям привлекли более десяти кораблей и катеров, самолеты и вертолеты, несколько атомных подводных лодок, а также боевые расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион».
