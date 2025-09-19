Российские военные полностью освободили Серебрянское лесничество в Луганской народной республике, первые кадры опубликовало агентство РИА Новости в Telegram.
Бывшие позиции Вооружённых сил Украины показали журналистам разведчики российской группировки войск «Запад». Часть украинских позиций полностью ликвидирована, некоторые сохранились.
Военнослужащие уточнили, что в лесу остаётся большое число мин, а также неразорвавшихся боеприпасов.
На кадрах также запечатлено, что подступы к бывшей линии обороны ВСУ окружает колючая проволока, которая растянута на километры.
Напомним, в среду начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил о полном выбивании подразделений ВСУ из Серебрянского лесничества на территории ЛНР.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что освобождение военными РФ Серебрянского лесничества на территории Луганской народной республики остановит атаки Вооружённых сил Украины в том районе на мирных жителей.