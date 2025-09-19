Пермская телебашня поддержит всероссийскую акцию по восстановлению лесов

Ежегодная всероссийская акция по восстановлению лесов реализуется по нацпроекту «Экологическое благополучие» и призвана привлечь внимание общественности к теме бережного отношения к лесным ресурсам, компенсировать последствия лесных пожаров и внести вклад в сохранение углеродного баланса страны. В этом году организаторы акции поставили амбициозную цель — высадить в стране 70 миллионов деревьев.