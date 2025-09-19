Хаос в новосибирском аэропорту: задержаны более 10 рейсов

В последнее время многие российские аэропорты сталкиваются с ограничениями, закрываясь и на вылет, и на прилет из-за угрозы атаки дронов. Напомним, что делать, если ваш рейс отложили или отменили, что вам обязан предоставить перевозчик и когда положена компенсация. К примеру, если время отправления, указанное в билете, прошло, но посадка еще не началась, запускается отсчет обязанностей перевозчика.