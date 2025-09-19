Ричмонд
Хаос в новосибирском аэропорту: задержаны более 10 рейсов

НОВОСИБИРСК, 19 сентября, ФедералПресс. В преддверии выходных в аэропорту сибирской столицы произошел транспортный коллапс. Задерживается прилет 11 авиарейсов, в том числе и международных. Об этом говорится в онлайн-табло авиаузла.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, задержки коснулись самолетов S7 Airlines, прибывающих из разных городов: Улан-Удэ, Ханты-Мансийска, Якутска, Абакана, Усть-Каменогорска (Казахстан), Нижневартовска, Хабаровска, Благовещенска, Антальи (Турция), Петропавловска-Камчатского и столицы Приморья.

Задержки составляют разное время, максимальное зафиксировано на рейсе из Абакана — 1 час 13 минут.

В последнее время многие российские аэропорты сталкиваются с ограничениями, закрываясь и на вылет, и на прилет из-за угрозы атаки дронов. Напомним, что делать, если ваш рейс отложили или отменили, что вам обязан предоставить перевозчик и когда положена компенсация. К примеру, если время отправления, указанное в билете, прошло, но посадка еще не началась, запускается отсчет обязанностей перевозчика.