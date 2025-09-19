Тигр в Индии напал на невесту и утащил ее в джунгли

В индийском штате Уттар-Прадеш тигр напал на 18-летнюю невесту и утащил ее в джунгли. Инцидент произошел в четверг, 18 сентября, около шести утра, когда девушка, Камини, шла с матерью по делам из деревни Ратхурпур.
Внезапно из ближайшего поля выбежал тигр и набросился на Камини, схватив ее за шею. Девушку утащили в заросли на глазах у матери, которая не успела ей помочь. На крики прибежали соседи, которые отправились на поиски в лес, но нашли лишь тапочки пропавшей.
По словам матери, Камини должна была выйти замуж в ноябре, и они как раз занимались подготовкой к свадьбе. Сотрудники департамента лесного хозяйства ведут поиски пропавшей в джунглях, передает The Statesman.
Тигр растерзал 55-летнего жителя Кришну Прасада Шарму в непальской провинции Мадхеш. Утром 27 августа мужчина выехал на скутере в лес Адхабхар, чтобы собрать корм для скота, и вовремя не вернулся домой. Родные обратились в полицию, после чего сотрудники правоохранительных органов вместе с солдатами провели поиски. Вскоре они обнаружили останки погибшего.