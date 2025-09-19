Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тигр в Индии напал на невесту и утащил ее в джунгли

В индийском штате Уттар-Прадеш тигр напал на 18-летнюю невесту и утащил ее в джунгли. Инцидент произошел в четверг, 18 сентября, около шести утра, когда девушка, Камини, шла с матерью по делам из деревни Ратхурпур.

В индийском штате Уттар-Прадеш тигр напал на 18-летнюю невесту и утащил ее в джунгли. Инцидент произошел в четверг, 18 сентября, около шести утра, когда девушка, Камини, шла с матерью по делам из деревни Ратхурпур.

Внезапно из ближайшего поля выбежал тигр и набросился на Камини, схватив ее за шею. Девушку утащили в заросли на глазах у матери, которая не успела ей помочь. На крики прибежали соседи, которые отправились на поиски в лес, но нашли лишь тапочки пропавшей.

По словам матери, Камини должна была выйти замуж в ноябре, и они как раз занимались подготовкой к свадьбе. Сотрудники департамента лесного хозяйства ведут поиски пропавшей в джунглях, передает The Statesman.

Тигр растерзал 55-летнего жителя Кришну Прасада Шарму в непальской провинции Мадхеш. Утром 27 августа мужчина выехал на скутере в лес Адхабхар, чтобы собрать корм для скота, и вовремя не вернулся домой. Родные обратились в полицию, после чего сотрудники правоохранительных органов вместе с солдатами провели поиски. Вскоре они обнаружили останки погибшего.