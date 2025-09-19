Экономист посоветовал жителям России положить миллион на вклад

«Депозит, как это было год назад, так и сейчас — это самое правильное [решение]. Выбери правильный банк и ложи [миллион на депозит]», — заявил Михаил Задорнов. в беседе с РБК. По мнению экономиста, депозиты остаются оптимальным инструментом сохранения и приумножения средств в текущих экономических условиях. Он пояснил, что на сегодняшний день банки предлагают наиболее привлекательные процентные ставки по трех- и четырехмесячным вкладам, и именно такие сроки размещения средств выглядят наиболее рациональными.