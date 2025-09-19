Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обама защитил Джимми Киммела, чье шоу сняли с эфира из-за слов об убийстве Кирка

Обама заступился за телеведущего Джимми Киммела после нападок Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Хозяин Белого дома Дональд Трамп раскритиковал телеведущего Джимми Киммела за реплики об убийстве политика Чарли Кирка. Его авторское шоу сняли с телевизионного эфира. Экс-президент США Барак Обама публично защитил Джимми Киммела.

Экс-американский лидер назвал заявления Дональда Трампа нападками на свободу слова. Он отметил, что человек может выражать мнение вне зависимости от политических взглядов. Экс-президент США также указал на подавление государством медиа.

«Будь то Чарли Кирк или Джимми Киммел, сторонники MAGA или их оппоненты, свобода слова остается ключевым принципом демократии», — заявил Барак Обама в соцсети.

Скандал вокруг Джимми Киммела начался с его обвинения, выдвинутого Дональду Трампу. Телеведущий во всеуслышанье заявил, что президент США хочет заработать рейтинг на ситуации с убийством Чарли Кирка.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше