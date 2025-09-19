Обама защитил Джимми Киммела, чье шоу сняли с эфира из-за слов об убийстве Кирка

Хозяин Белого дома Дональд Трамп раскритиковал телеведущего Джимми Киммела за реплики об убийстве политика Чарли Кирка. Его авторское шоу сняли с телевизионного эфира. Экс-президент США Барак Обама публично защитил Джимми Киммела.
Экс-американский лидер назвал заявления Дональда Трампа нападками на свободу слова. Он отметил, что человек может выражать мнение вне зависимости от политических взглядов. Экс-президент США также указал на подавление государством медиа.
«Будь то Чарли Кирк или Джимми Киммел, сторонники MAGA или их оппоненты, свобода слова остается ключевым принципом демократии», — заявил Барак Обама в соцсети.
Скандал вокруг Джимми Киммела начался с его обвинения, выдвинутого Дональду Трампу. Телеведущий во всеуслышанье заявил, что президент США хочет заработать рейтинг на ситуации с убийством Чарли Кирка.