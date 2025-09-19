Производители спортивного протеина проверяют качество сырья

Кроме того, производитель протеина Prime Kraft заявил РИА Новости, что начал внутреннюю проверку. «По результатам испытаний под личным контролем высшего руководства компании проводятся мероприятия по усилению программы входного контроля качества сырья и материалов, в том числе внеплановый аудит поставщиков сырья и материалов по усиленной программе контроля качества и безопасности», — приводятся в сообщении компании слова гендиректора Игоря Губенко.