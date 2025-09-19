Ричмонд
ВС РФ уничтожили опорные пункты ВСУ в Днепропетровской области

Атака обеспечила продвижение российских штурмовых подразделений.

Источник: Аргументы и факты

Артиллерийские подразделения Восточной группировки войск нанесли удар по позициям украинских сил в районе Ивановки Днепропетровской области, используя высокоточные боеприпасы «Краснополь». По данным Минобороны РФ, атака позволила уничтожить укрепленные позиции противника и обеспечила продвижение российских штурмовых подразделений.

Разведка выявила район временного размещения украинских подразделений и оперативно передала координаты артиллерийским расчетам. Экипажи самоходных гаубиц «Мста-С» выполнили огневой налет корректируемыми снарядами, в результате которого были разрушены блиндажи и уничтожена живая сила противника.

Кроме того, в ведомстве отметили участие экипажа танка Т-90М «Прорыв». Танкисты открыли огонь по выявленным укреплениям и с помощью осколочно-фугасных снарядов ликвидировали огневые точки, инженерные сооружения и подразделения ВСУ.

Ранее российские военнослужащие вчетвером ликвидировали опорный пункт элитного украинского подразделения «Скала».