В Иркутске на улице Карла Маркса 20 сентября перекроют движение транспорта

На улице Карла Маркса в Иркутске 20 сентября временно перекроют движение транспорта. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, по участку от 5-й Армии до улицы Марата нельзя будет проехать с 16:00 до 19:00.
— Это связано с тем, что в городе будет проходить XV Международный театральный фестиваль современной драматургии имени Александра Вампилова, — прокомментировали в пресс-службе администрации.
Автомобилистов просят не забывать планировать свой путь заранее и иметь в виду альтернативные варианты объезда.
Ранее КП-Иркутск, что по улице Красных Мадьяр ограничат движение до 5 октября. С 9:00 22 сентября до 18:00 5 октября на участке сузят проезжую часть.