В Омске впервые пройдет форум для семей бойцов СВО

В субботу, 20 сентября, в историческом парке «Россия — моя история» пройдет масштабный форум Комитета семей воинов Отечества. Он будет посвящен темам поддержки бойцов СВО и их семей.
Организаторы форума на пресс-конференции в Доме журналиста уточнил, что его программа запланирована на весь день, в ней обширная деловая часть.
Церемонию открытия форума посетят первые лица области, руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова, духовный наставник, монах Киприан и известный психолог Михаил Хасьминский.
«Мы один из передовых комитетов, который транслирует именно из Сибири, из Омска яркие и интересные проекты, куда вовлекаются уже и другие регионы. Конечно же, на форуме мы обменяемся опытом и практиками с другими регионами», — рассказала руководитель регионального штаба КСВО по Омской области, кризисный психолог Марина Брагина.
В программе события будут работать приемные, где военнослужащие и их семьи смогут получить грамотные консультации. Специалисты «КСВО-Право» будут помогать по юридическим вопросам, а психологи — с ментальной реабилитацией.
Завкафедрой «Психология труда и организационная психология» ОмГТУ, кандидат философских наук Тадэуш Мильчарек добавил, что у его вуза.
сложился уникальный опыт работы с КСВО по психологической поддержке и бойцов, и их родных. В том числе университет и комитет разработали специальную программу и стали проводить переподготовку по квалификации «Кризисный психолог».
«Обучение у нас прошли более сотни представителей из совершенно разных регионов, в том числе из Курской области, Белгородской области. Свои практики мы представим на форуме», — рассказал он.
Ранее мы сообщали, что губернатор Виталий Хоценко рассказал о новом этапе программы «ПРОдвижение ГЕРОЕВ», также предназначенной для ветеранов СВО.