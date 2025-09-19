Ричмонд
В Пермском университете пройдут мероприятия в память о жертвах трагедии

В 2021 году на территории университета студент устроил стрельбу.

Источник: Комсомольская правда

В эту субботу, 20 сентября, в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) вспомнят жертв трагических событий, произошедших в стенах вуза три года назад. Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Напомним, утром 20 сентября 2021 года на территорию университета вошел вооруженный молодой человек и открыл стрельбу по студентам. Нападавшим оказался бывший первокурсник ПГНИУ Тимур Бекмансуров. В результате инцидента погибли шесть человек, еще более 40 получили ранения.

Как сообщили в ПГНИУ, в день годовщины трагедии на территории кампуса запланированы памятные акции. В 11:20 прозвучит минута молчания, а позже, в 13:05, перед восьмым учебным корпусом состоится церемония зажжения свечей.

«Мы чтим память всех, кто пострадал в тот день. Это часть нашей истории, и мы не забываем», — отметили представители университета.