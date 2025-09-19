Мессенджер MAX усилил защиту пользователей, внедрив двухфакторную аутентификацию

Для активации сервиса необходимо обновить приложение, перейти в раздел «Приватность» в профиле и добавить пароль в качестве второго способа защиты. Пароль должен содержать цифры и как минимум одну букву. Пользователи также могут добавить «подсказку» для пароля и электронную почту для его восстановления. Новым пользователям и тем, кто входит в мессенджер с нового устройства, система автоматически предложит настроить двухфакторную аутентификацию. Отключить второй фактор можно в настройках приватности.