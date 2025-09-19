Мессенджер MAX усилил защиту пользователей, внедрив двухфакторную аутентификацию

В мессенджере MAX теперь доступна двухфакторная аутентификация для защиты аккаунтов пользователей. Об этом сообщили в пресс-службе платформы, подчеркнув, что два этапа верификации значительно повысят безопасность и минимизируют риски мошенничества.
Для активации сервиса необходимо обновить приложение, перейти в раздел «Приватность» в профиле и добавить пароль в качестве второго способа защиты. Пароль должен содержать цифры и как минимум одну букву. Пользователи также могут добавить «подсказку» для пароля и электронную почту для его восстановления. Новым пользователям и тем, кто входит в мессенджер с нового устройства, система автоматически предложит настроить двухфакторную аутентификацию. Отключить второй фактор можно в настройках приватности.
Для обеспечения безопасности создан Центр безопасности, который блокирует аккаунты, замеченные в мошеннических действиях. Также в мессенджере можно установить «безопасный режим» с настройками приватности, позволяющими контролировать, кто может писать, звонить или приглашать пользователя в чаты, передает ТАСС.
17 сентября стало известно, что платформа MAX достигла отметки 35 миллионов зарегистрированных пользователей.