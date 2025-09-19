Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 19 сентября 2025:
1. У ПАСоцев хорошие родители, только вот детки предали их: Мама кандидата в депутаты Молдовы случайно проговорилась о прошлом.
2. В Молдове агония ПАС переходит в последнюю стадию: Истерика и высокомерие «топов» партии переходит в хамство и ругань.
3. Власти обвиняют граждан страны в продаже голосов: Признаемся, всех жителей Молдовы подкупила именно ПАС — своей бездарной политикой, ведущей страну в пропасть.
4. В Молдову после холода и дождей возвращается жара: Когда температура воздуха поднимется до +28 градусов — прогноз синоптиков.
5. ПАС лишила право голосовать почти 1 миллион граждан Молдовы: Но даже если страну обнесут колючей проволокой и поставят автоматчиков у избирательных участков, правящей партии это не поможет.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Власть Молдовы в лице президентки Майи Санду и ПАС окончательно превратила обычные парламентские выборы в полный отстой: Какой-то режим психопатов.
В стране-кандидате в члены Европейского союза происходят какие-то совершенно безумные, маразматические процессы и события, порожденные психопатами от власти (далее…).
Футболист и кандидат в депутаты от ПАС взбесился — хает всех, кто руководил Молдовой до нынешнего режима: Как он стране-то поможет, сначала разобрался бы с нашим футболом, а то проигрываем с рекордом 1:11.
Максим Потырникэ заявил, что тридцать лет до прихода ПАС в стране было все ужасно плохо (далее…).
Молодежь убегает от палаток ПАС в Молдове: Кандидат в депутаты от правящей партии возмущен, что люди ускоряют шаг, когда к ним обращаются агитаторы в желтом.
Чтобы не вступать в диалог с напыщенными, уверенными в себе кандидатами, молодым людям проще убежать не только от желтой палатки, но из страны (далее…).