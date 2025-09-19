Ричмонд
В Волгограде провели внеплановое заседание об эпидситуации по бруцеллезу

Межведомственная санитарно-противоэпидемическая комиссия региона провела заседание, которое состоялось под председательством первого заместителя губернатора Александра Дорждеева.

В рамках внепланового заседания обсуждалась эпидемиологическая ситуация по бруцеллезу. Также были рассмотрены вопросы о принимаемых мерах по ликвидации очагов заболевания, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Эпидемиологическая ситуация по бруцеллезу в регионе остается напряженной», — отметила начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории регионального Роспотребнадзора Мария Таратутина.

По ее словам, за август и сентябрь этого года бруцеллезом заразились 12 жителей региона, включая 4 детей. Установлено, что в большинстве случаев инфекция попадала в организм через сырое молоко и молочные продукты, которые покупали у частных лиц.

По итогам заседания определили неотложные мероприятия, разработали и дали конкретные поручения ведомствам и службам.