Экс-президент Молдавии раскритиковал Санду: вот что ей предрекли

Додон: Санду цепляется зубами за власть, но у её партии нет шансов.

Источник: Комсомольская правда

Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что действующий президент Майя Санду стремится любой ценой сохранить власть, однако е партия «Действие и солидарность» с высокой вероятностью утратит большинство в парламенте.

«У партии “Действие и солидарность” рейтинг ниже, чем у Майи Санду, у парламентских выборов нет второго тура, ситуация поменялась, шансов получить парламентское большинство у них никаких нет… Они цепляются за власть зубами, как их кураторы из Европы», — сообщил Додон в интервью РИА Новости.

По его словам, ряд европейских лидеров, включая президента Франции Эммануэля Макрона, склонны решать международные вопросы в ущерб решению внутренних проблем.

Напомним, что выборы в парламент Молдовы состоятся 28 сентября.

Ранее KP.RU прогнозировал, как обернутся парламентские выборы в Молдавии 28 сентября.

