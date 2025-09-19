Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что действующий президент Майя Санду стремится любой ценой сохранить власть, однако е партия «Действие и солидарность» с высокой вероятностью утратит большинство в парламенте.
«У партии “Действие и солидарность” рейтинг ниже, чем у Майи Санду, у парламентских выборов нет второго тура, ситуация поменялась, шансов получить парламентское большинство у них никаких нет… Они цепляются за власть зубами, как их кураторы из Европы», — сообщил Додон в интервью РИА Новости.
По его словам, ряд европейских лидеров, включая президента Франции Эммануэля Макрона, склонны решать международные вопросы в ущерб решению внутренних проблем.
Напомним, что выборы в парламент Молдовы состоятся 28 сентября.
