В администрации Перми прокомментировали закрытый проход к детскому саду

Проход к детскому саду, который заварили, прокомментировали власти Перми сайту perm.aif.ru.
Речь о дошкольном учреждении на улице Крисанова. Детский сад находится во дворе жилых домов. И в начале сентября калитку для прохода во двор заварили. Родители и дети вынуждены обходить дом, чтобы попасть в здание.
В городской администрации сайту perm.aif.ru пояснили, что для прохода к данному детскому саду на территориях соседних домов установлен публичный сервитут. И перекрытие одного из входов считается незаконным.
«Сотрудником департамента будет проведено выездное обследование территории. В случае выявления нарушений соблюдения условий сервитута департаментом будет направлено письмо собственникам земельных участков о необходимости обеспечения прохода и проезда неограниченному кругу лиц», — сообщили в администрации Перми сайту perm.aif.ru.
Напомним, ранее другой корпус этого же детского сада оказался заблокирован жильцами многоквартирного дома. Сначала у калитки в учреждение неизвестные поставили автомобиль, а после его эвакуации — бетонный блок.