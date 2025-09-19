В Челябинске в выходные частично закроют движение по улице Лесопарковая

На это время изменятся маршруты общественного транспорта. Автобусы № 2 и 26 будут следовать через проспект Ленина, улицы Энтузиастов и Худякова без заезда к ЮУрГУ. Автобус № 3 поедет от ЮУрГУ по улицам Лесопарковая, Сони Кривой, Энтузиастов и Худякова, а далее по маршруту до ЧВВАКУШа.