В Челябинске в выходные частично закроют движение по улице Лесопарковая

В Челябинске в выходные частично закроют движение по улице Лесопарковая, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

С 22:00 19 сентября до 6:00 22 сентября нельзя будет проехать в районе дома 23.

На это время изменятся маршруты общественного транспорта. Автобусы № 2 и 26 будут следовать через проспект Ленина, улицы Энтузиастов и Худякова без заезда к ЮУрГУ. Автобус № 3 поедет от ЮУрГУ по улицам Лесопарковая, Сони Кривой, Энтузиастов и Худякова, а далее по маршруту до ЧВВАКУШа.

В АО «УСТЭК-Челябинск» уточнили, что причиной ограничения движения стали работы на участке тепломагистрали по улице Лесопарковая.

«Срок восстановлением нарушенного благоустройства — до 22:00 30 сентября. Рекомендуем автомобилистам придерживаться скоростного режима, не игнорировать выставленные ограждения на дороге, предупреждающие знаки», — говорят в компании.