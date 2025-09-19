Пермская пенсионерка передала телефонным аферистам более 700 тысяч, рассчитывая доказать свою невиновность

Запуганная пермячка сразу же связалась со специалистом и в разговоре поделилась, что у нее есть в наличии более 700 тысяч рублей. Лжеюрист проинструктировал женщину сложить деньги в пакет и отдать мужчине из казначейства, который назовет кодовое слово. Пенсионерка выполнила все указания и отдала наличные прибывшему курьеру. Только после она осознала, что общалась с мошенниками, и обратилась в полицию.