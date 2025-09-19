Пермская пенсионерка передала телефонным аферистам более 700 тысяч, рассчитывая доказать свою невиновность

Очередной жертвой телефонных мошенников стала 79-летняя пермячка. Аферисты использовали известную схему обмана, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.
На стационарный телефон жительнице Перми позвонила девушка, назвалась работницей телекоммуникационной компании и предложила изменить номер домашнего телефона, а также предоставить скидку на тариф в размере 50 рублей. Пенсионерка согласилась и по просьбе девушки назвала номер своего СНИЛС.
Через некоторое время заявительнице снова позвонили на домашний. Мужчина представился сотрудником отдела контроля международных звонков и сообщил, что пожилая женщина предоставила свои данные мошенникам, и теперь по ее вине пострадали 27 человек. У пенсионерки проведут декларирование ценных вещей и крупных сумм, чтобы она смогла доказать свою невиновность. Также абонент посоветовал ей юриста.
Запуганная пермячка сразу же связалась со специалистом и в разговоре поделилась, что у нее есть в наличии более 700 тысяч рублей. Лжеюрист проинструктировал женщину сложить деньги в пакет и отдать мужчине из казначейства, который назовет кодовое слово. Пенсионерка выполнила все указания и отдала наличные прибывшему курьеру. Только после она осознала, что общалась с мошенниками, и обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества в крупном размере. Ведется следствие.