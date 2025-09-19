В NASA предположили, что на планете Церера могла быть жизнь

Новое исследование, основанное на данных миссии NASA Dawn, указывает на то, что в далеком прошлом Церера могла обладать источниками энергии, создающими условия, пригодные для существования жизни. Результаты работы опубликованы в журнале Astronomy.
Ведущий автор исследования, ученый NASA Jet Propulsion Laboratory Сэм Коурвилл отметил, что на Земле смешение горячей гидротермальной жидкости с океанской водой становится богатым источником химической энергии для микробов.
По его словам, если удастся подтвердить, что в подледном океане Цереры когда-то происходили такие процессы, это существенно изменит представления о ее потенциале для зарождения жизни.
Церера — ближайшая к Солнцу карликовая планета диаметром около 940 километров. Миссия Dawn ранее подтвердила наличие на ней соленых подповерхностных резервуаров и органических соединений на основе углерода, а новое исследование выявило следы химической энергии, которая могла бы служить источником питания для микробных форм жизни.
Ранее команда ученых из Техасского университета A&M провела анализ образцов горных пород с Марса, исследованных марсоходом Perseverance в мае 2024 года, обнаружив возможные доказательства исчезнувшей жизни на планете.