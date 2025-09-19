Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокурор выехал в Математический лицей Хабаровска после сообщения об избиении ученика

Прокуратура Кировского района г. Хабаровска организовала проверку на основании размещенной в сети Интернет информации о совершении противоправных действий в отношении ученика МАОУ «Математический лицей» со стороны других учащихся, сообщает ИА AmurMedia.

Источник: AmurMedia

Прокурор Кировского района Хабаровска Андрей Сова лично прибыл в учебное заведение для выяснения деталей и причин инцидента.

Прокуратура проведет анализ работы органов и организаций, занимающихся профилактикой детской безнадзорности и преступности. Особое значение будет уделено мерам безопасности, принятым в школе для защиты учащихся.

По данным пресс-службы краевой прокуратуры, в случае выявления нарушений будут предприняты соответствующие прокурорские действия.

Прокуратура также будет контролировать ход и результаты расследования, проводимого правоохранительными органами по данному происшествию.