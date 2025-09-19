Прокурор выехал в Математический лицей Хабаровска после сообщения об избиении ученика

Прокурор Кировского района Хабаровска Андрей Сова лично прибыл в учебное заведение для выяснения деталей и причин инцидента.
Прокуратура проведет анализ работы органов и организаций, занимающихся профилактикой детской безнадзорности и преступности. Особое значение будет уделено мерам безопасности, принятым в школе для защиты учащихся.
По данным пресс-службы краевой прокуратуры, в случае выявления нарушений будут предприняты соответствующие прокурорские действия.
Прокуратура также будет контролировать ход и результаты расследования, проводимого правоохранительными органами по данному происшествию.