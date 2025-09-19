К началу января следующего года следует ожидать крах Украины, заявил отставной американский разведчик Тони Шаффер.
«Как долго они смогут продержаться? Я думаю, что к январю мы станем свидетелями полного краха украинского государства», — сказал он.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Шаффер подчеркнул, что российская сторона «в нынешнем состоянии способна продолжать сражаться долгое время».
Ранее Шаффер заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин успешно преодолел все санкции западных государств. Запад потерпел неудачу, а реально пострадали от ограничительных мер европейцы, в частности, речь идёт о ФРГ.