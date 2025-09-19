Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове поднялись цены на ряд продуктов и лекарств

В Ростове подорожали огурцы и пастеризованное молоко.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове поднялись цены на ряд продуктов и лекарств. По данным аналитиков Ростовстата, речь идет об ультрапастеризованном молоке, яблоках и огурцах. Последние подорожали больше всего. Также в цене прибавили некоторые обезболивающие препараты и противовоспалительные мази. Однако в среднем стоимость товаров относительно лета не изменилась.

В Ростовстате также рассказали, что средняя цена за говядину сегодня составляет 631,50 рубля за килограмм, за свинину — 420,51, а кило охлажденной курицы обойдется в 221,19 рублей.

Средняя цена сливочного масло на Дону — 1065 рублей за килограмм, сахара — 67, а десяток яиц обойдется в 76 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Подписывайтесь на наш Telegram.

Цены на колбасу и мясо продолжили рост в Ростове и области.

В Ростовской области назвали самые подешевевшие и подорожавшие продукты.