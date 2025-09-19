В Ростове поднялись цены на ряд продуктов и лекарств. По данным аналитиков Ростовстата, речь идет об ультрапастеризованном молоке, яблоках и огурцах. Последние подорожали больше всего. Также в цене прибавили некоторые обезболивающие препараты и противовоспалительные мази. Однако в среднем стоимость товаров относительно лета не изменилась.