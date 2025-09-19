Свекла, мороженое со сливой и портвейн: рассекречено меню на ужине Трампа в Виндзорском дворце

Американские журналисты раскрыли меню торжественного ужина по случаю визита президента США Дональда Трампа в Виндзорском дворце. Блюда оказались весьма изысканными, сообщает The New York Post (NYP).
Так, гости смогли попробовать рулет из мяса кур свободного выгула, завернутый в слайсы цукини. На гарнир повара предложили испанскую фасоль, пряную тыкву с семечками, листовую свеклу мангольд и картофель дарфан.
Также были поданы панна-кота из кресс-салата с песочным печеньем из пармезана и салатом с перепелиными яйцами. Любители сладкого могли побаловаться десертом — ванильным мороженым с малиновым сорбетом и бланшированными сливами.
Кроме того, из королевского погреба достали редкие напитки: портвейн Warre’s Vintage Port 1945 года и коньяк Hennessy Grande Champagne урожая 1912 года.
Напомним, в ходе сего визита в Великобританию президент США Дональда Трампа он встретился с королем Карлом III. В знак «исторического партнерства» Дональд Трамп преподнес британскому монарху реплику меча генерала Дуайта Эйзенхауэра. Обмен подарками между правителями состоялся в Букингемском дворце.
Кстати, жена президента США Дональда Трампа Мелания и супруга короля Великобритании Карла III Камилла пришли на банкет в Виндзорском замке в Великобритании в жёлтом и синем платьях.