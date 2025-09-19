NYT: Трампу на ужине в Виндзоре подали необычное сочетание продуктов

Во время торжественного ужина в Виндзорском дворце, прошедшего 17 сентября с участием короля Карла III, королевы Камиллы, президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании, гостям было предложено изысканное меню. Как сообщает The New York Post (NYP), банкет начался с панакотты из кресс-салата, а также салата с перепелиными яйцами и песочного печенья с пармезаном.
Основным блюдом стал рулет из мяса куриц свободного выпаса, доставленных из английского графства Норфолк, завернутый в тонкие ломтики кабачков. В качестве гарнира к рулету подавали испанскую фасоль, пряную тыкву с поджаренными семечками, листовую свеклу мангольд с маслом и картофель Дарфан.
— Президент Трамп, известный своей любовью к мороженому, угостился ванильным мороженым с малиновым сорбетом из Кента и бланшированными сливками, — говорится в сообщении.
После основного блюда гостям предложили на выбор винтажный портвейн 1945 года (ближайший к году рождения Трампа из имеющихся во дворце), коньяк 1912 года (год рождения матери Трампа) и односолодовый шотландский виски Bowmore Queen’s Cask 1980 года. Тем не менее, президент Трамп предпочел безалкогольные напитки.
Также стало известно, что Дональд и Мелания Трамп опоздали на 15 минут на встречу с принцем и принцессой Уэльскими, Уильямом и Кейт Миддлтон в Виндзоре. Американские гости прибыли на лужайку перед королевской резиденцией на вертолете.