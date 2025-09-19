В Демском районе Уфы 19 сентября перекроют четыре улицы

Отметим, что «Кросс нации» в Уфе пройдет еще на 4 площадках. 19 сентября горожане пробегут традиционные 5 км в СОК «Биатлон», сквере 50-летия СССР и на стадионе «Водник». 20 сентября центральным городским стартом станет забег в парке «Кашкадан».