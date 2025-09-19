Лес призраков: кишащее тысячами трупов ВСУ лесничество освободили в ЛНР

«Случаи сдачи в плен еще есть, но они крайне редки. В основном все, кто пожелал сдаться, уже это сделали. Сейчас идет зачистка. К тому же, сейчас власти Украины принимают максимум усилий для того, чтобы их граждане не переходили на сторону РФ и не сдавались. Но живых украинских боевиков на территории лесничества крайне мало», — отметил эксперт.