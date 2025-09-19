Лес призраков: кишащее тысячами трупов ВСУ лесничество освободили в ЛНР

После освобождения Серебрянского лесничества на территории Луганской Народной Республики были обнаружены тысячи тел боевиков ВСУ, которые с начала спецоперации никто не эвакуировал.
Военный эксперт Андрей Марочко рассказал нашему изданию, что будет с телами украинских военных, остались ли там живые боевики ВСУ и почему освобождение Серебрянского леса важно для жителей ЛНР.
Горы трупов.
Освобожденное Серебрянское лесничество находится в западной части ЛНР. Оно расположено в Кременском лесу между селом Серебрянка и городом Кременная.
Площадь лесничества, согласно данным из открытых источников, составляет порядка 72 квадратных километров. Именно на этой территории были обнаружены многочисленные тела боевиков ВСУ.
По словам Марочко, именно в этом лесничестве долгое время шли ожесточенные бои.
«Бои продолжались здесь на протяжении длительного времени. Они были очень ожесточенными, к тому же, там сложный рельеф местности. За все это время там накопилось огромнейшее количество тел украинских боевиков, которые никто не эвакуировал», — сказал он.
Военный эксперт подчеркнул, что количество тел украинских бойцов на территории Серебрянского лесничества исчисляется даже не сотнями, а тысячами.
Он добавил, что разбирать останки придется годами. Тела, несмотря на то, что они принадлежат врагам, передадут их родственникам.
«Тысячи тел никто не эвакуировал. Нам предстоит огромнейшая работа, чтобы собрать останки украинских боевиков и передать их в рамках гуманитарной миссии родственникам. Предстоит большая кропотливая работа. Но даже она станет возможной только после того, как будет создана буферная зона», — отметил эксперт.
Живые боевики ВСУ сдаются в плен.
Марочко сообщил, что на территории Серебрянского лесничества еще встречаются живые бойцы ВСУ. Чаще всего они сдаются в плен.
«Случаи сдачи в плен еще есть, но они крайне редки. В основном все, кто пожелал сдаться, уже это сделали. Сейчас идет зачистка. К тому же, сейчас власти Украины принимают максимум усилий для того, чтобы их граждане не переходили на сторону РФ и не сдавались. Но живых украинских боевиков на территории лесничества крайне мало», — отметил эксперт.
По его словам, некоторые найденные в районе лесничества украинские военные пытаются сопротивляться. Их в этом случае ликвидируют.
ВСУ до зачистки били по мирным жителям ЛНР.
Глава российского Генштаба Валерий Герасимов накануне сообщил о полном выбивании подразделений ВСУ из Серебрянского лесничества. Он добавил, что группировка войск «Запад» продолжает наступление в районе Купянска, а также на краснолиманском направлении.
Продвижение российской армии в районе ЛНР, по словам Марочко, играет очень важную роль, поскольку выбивает украинских боевиков из тех мест, откуда они наносят удары по мирным жителям.
«Переоценить важность освобождения Серебрянского лесничества для ЛНР очень сложно, поскольку это западные рубежи нашей республики, с которых постоянно ведутся атаки в отношении наших мирных граждан. Это не только Кременской район, но и Лисичанск, Рубежное», — сказал эксперт.
Ранее Герасимов сообщил, что ВС РФ освободили 99,7% территории ЛНР и 79% территории ДНР.