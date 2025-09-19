В 31 муниципалитете Иркутской области начался отопительный сезон

В Иркутской области в 31 муниципальном образовании начался отопительный период. На данный момент работают 634 котельные, обслуживающие 1847 социальных объектов и 8305 домов. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном правительстве.
— Тепло начали давать в Катангском, Казачинско-Ленском, Нижнеудинском, Аларском, Бодайбинском, Жигаловском, Заларинском, Зиминском, Качугском, Киренском, Нижнеилимском, Тулунском, Усть-Кутском, Черемховском, Эхирит-Булагатском, Боханском, Шелеховском, Усольском, Иркутском, Осинском, Братском, Баяндаевском, Нукутском, Слюдянском, Усть-Илимском районах, в городах Братске, Тулуне, Саянске, Зиме, Свирске, в Ангарском городском округе, — уточнили в пресс-службе правительства.
На север области доставили более 50,8 тысяч тонн угля и нефтепродуктов. Это составляет 61,3% от общего объема, необходимого для обеспечения районов топливом в предстоящий осенне-зимний период. Также к отопительному сезону 2025−2026 годов в регионе появились три новых котельных.