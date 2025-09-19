В 31 муниципалитете Иркутской области начался отопительный сезон

На север области доставили более 50,8 тысяч тонн угля и нефтепродуктов. Это составляет 61,3% от общего объема, необходимого для обеспечения районов топливом в предстоящий осенне-зимний период. Также к отопительному сезону 2025−2026 годов в регионе появились три новых котельных.