Марочко: Российские бойцы, прорвав оборону ВСУ, с ходу вошли в Ямполь в ДНР

Российские бойцы прорвали оборону Вооруженных сил Украины и вошли в Ямполь Донецкой Народной Республики, начав закрепляться в населенном пункте. Об этом в пятницу, 19 сентября, заявил военный эксперт Андрей Марочко.
— В результате прорыва обороны противника и уничтожения фортификационных заграждений наши передовые отряды, совершив рывок, с ходу вошли в населенный пункт Ямполь в ДНР. Сейчас бойцы РФ закрепляются на улицах Партизанская и Мичурина, — сообщил эксперт в беседе с ТАСС.
Также стало известно, что ВС РФ вошли в населенный пункт Ямполь и ведут там боевые действия. Вооруженные силы Украины полностью вытеснены из Серебрянского лесничества.
Минобороны также подтвердило, что российская армия освободила половину Купянска. Военкор Евгений Лисицын подтвердил, что российские вооруженные силы смогли закрепиться в центре этого города в Харьковской области.
До этого российские войска освободили населенный пункт Хорошее в Днепропетровской области. Кроме того, ВС РФ освободили Новоселовку в Запорожской области.