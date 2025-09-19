Депутат Госдумы Виктор Водолацкий указал на вероятную цель президента США Дональда Трампа. Парламентарий считает, что Америка ждет момента, чтобы нанести поражение глубинному государству. Так Виктор Водолацкий заявил в беседе с ТАСС.
Парламентарий отметил, что украинский конфликт может тянуться до победы США над глубинным государством. Он также предположил, что переговоры по украинскому урегулированию могут и не продолжиться. Депутат пояснил, что изменения должны произойти, в том числе, в Европе.
«Америка будет пытаться лавировать между огнем и мечом и естественно этот процесс может затянуться до того момента, когда у Трампа будет достаточно ресурсов и сил, чтобы достать шашку и срубить головы тому самому глубинному государству», — поделился мыслями Виктор Водолацкий.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее подчеркнул, что Дональд Трамп нацелен на результат и заключение сделок. Однако ему мешает глубинное государство и демократы.