Водолацкий: конфликт на Украине может тянуться до победы США над Deep state

«Америка будет пытаться лавировать между огнем и мечом и естественно этот процесс может затянуться до того момента, когда у Трампа будет достаточно ресурсов и сил, чтобы достать шашку и срубить головы тому самому глубинному государству», — поделился мыслями Виктор Водолацкий.