Водолацкий: конфликт на Украине может тянуться до победы США над Deep state

Водолацкий заявил, что США могут тянуть украинский конфликт до момента, пока Трамп не победит глубинное государство.

Источник: Комсомольская правда

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий указал на вероятную цель президента США Дональда Трампа. Парламентарий считает, что Америка ждет момента, чтобы нанести поражение глубинному государству. Так Виктор Водолацкий заявил в беседе с ТАСС.

Парламентарий отметил, что украинский конфликт может тянуться до победы США над глубинным государством. Он также предположил, что переговоры по украинскому урегулированию могут и не продолжиться. Депутат пояснил, что изменения должны произойти, в том числе, в Европе.

«Америка будет пытаться лавировать между огнем и мечом и естественно этот процесс может затянуться до того момента, когда у Трампа будет достаточно ресурсов и сил, чтобы достать шашку и срубить головы тому самому глубинному государству», — поделился мыслями Виктор Водолацкий.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее подчеркнул, что Дональд Трамп нацелен на результат и заключение сделок. Однако ему мешает глубинное государство и демократы.

