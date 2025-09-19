Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде на Калязинской запретят парковку

Ограничения начнут действовать с 9 октября.

В Калининграде на ул. Калязинской запретят парковку. Ограничения начнут действовать с 9 октября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» установят от перекрёстка с ул. Генерал-лейтенанта Озерова до банного комплекса. Как пояснили в комитете развития дорожно-транспортной инфраструктуры, запрет вводится для повышения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности.

С 15 сентября в Калининграде запретили парковаться в районе дома № 10 на ул. Дарвина.