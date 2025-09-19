В Калининграде на Калязинской запретят парковку

Дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» установят от перекрёстка с ул. Генерал-лейтенанта Озерова до банного комплекса. Как пояснили в комитете развития дорожно-транспортной инфраструктуры, запрет вводится для повышения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности.