В Калининграде на Калязинской запретят парковку

В Калининграде на ул. Калязинской запретят парковку. Ограничения начнут действовать с 9 октября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» установят от перекрёстка с ул. Генерал-лейтенанта Озерова до банного комплекса. Как пояснили в комитете развития дорожно-транспортной инфраструктуры, запрет вводится для повышения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности.
С 15 сентября в Калининграде запретили парковаться в районе дома № 10 на ул. Дарвина.